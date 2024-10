Dalle 6:30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. La stazione della capitale è ‘spenta’, i monitori informativi non trasmettono informazioni, e gli annunci comunicano ritardi e cancellazioni. Mentre è ancora in corso l’intervento dei tecnici, a più di quattro ore dall’inizio dei problemi tecnici sono al momento 24, secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, i treni coinvolti. Quindici sono regionali, 9 i treni ad alta velocità e gli Intercity. Lo stesso sito indica in 15 i treni Alta Velocità Intercity interessati.

Essendo Termini e Tiburtina dei nodi centrali sono interessate anche le altre stazioni e la rete dell’alta velocita di Roma e dunque al momento sono fermi tutti i treni che passano per la capitale. Ai banchi delle informazioni ci sono centinaia di persone in fila.

Il dialogo con Salvini

Alla luce della situazione delle ultime ore, la conferenza stampa prevista alle 10:30 alla stazione di Roma Ostiense diventera’ l’occasione per fare un punto tecnico della situazione con Rfi. Lo precisano, in una nota congiunta, Ferrovie dello Stato e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). L’agenda del vicepremier e ministro Matteo Salvini resta confermata a partire dal question time di oggi alle 15.

Le lamentele dei passeggeri

Alle ore 10 continua il forte stato di disservizio: ”Ci hanno solo detto di metterci in fila per avere il rimborso del costo del biglietto” racconta una coppia diretta a Milano, treno soppresso. ”Siamo in stazione dalle 8, dovevo partire lavoro, di certo oggi non partiamo”. C’è chi è in fila da più di un’ora per avere informazioni, di un’ora e pazienta a metà della coda. Molti passeggeri vengono avvisati tramite messaggio:”Mi è arrivato un sms Trenitalia che mi annunciava un ritardo ‘fra i 60 e i 119 minuti”’.

I treni ad alta velocità e Intercity direttamente coinvolti con ritardi

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9404 Roma Tiburtina (6:43) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:55)

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

• IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:03)

• IC 534 Roma Termini (7:50) – Ancona (11:25)

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati:

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

• FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:03)

Treni Intercity parzialmente cancellati:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34): oggi termina la corsa a Formia.

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20): oggi termina la corsa a Orvieto.

• IC 533 Ancona (5:50) – Roma Termini (9:48): oggi termina la corsa a Orte.

• IC 531 Perugia (6:40) – Roma Termini (8:55): oggi termina la corsa a Orte.

• IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55): oggi ha origine da Formia.

• IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37): oggi ha origine da Orte.

