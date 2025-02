Un fitto programma quello della prima serata del Festival di Sanremo 2025, che vedrà salire sul palco tutti e 29 i cantanti in gara. Una novità rispetto a quanto eravamo abituati a vedere negli ultimi anni, quando i tanti brani inediti venivano suddivisi tra martedì e mercoledì sera. Per questo Carlo Conti ha accorciato anche gli spazi dedicati all’intrattenimento, agli ospiti e ai monologhi. Più musica e in meno tempo. Se con Amadeus la fine del programma arrivava a sfiorare le due di notte, il nuovo direttore artistico promette di far andare gli appassionati della kermesse a letto prima. “Ho una pubblicità da mandare all’una – ha detto Conti nella prima conferenza stampa di presentazione – e perciò si andrà oltre, ma non di tanto”. A fronte di un inizio previsto per le 20:40 la fine della serata è stimata all’1:20.

Sanremo 2025, i voti della prima serata

Per la prima serata le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web. Al termine sarà stilata una classifica ma verranno comunicati solo i primi 5 nomi senza un ordine di piazzamento. Intanto, nel primo pomeriggio di oggi è stato reso noto l’ordine di esibizione dei cantanti in gara: aprirà Gaia, seguita da Francesco Gabbani. Fanalini di coda i The Kolors.

Sanremo 2025, la scaletta dei cantanti della prima serata

Gaia – Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani – Viva la vita

Rkomi – Il ritmo delle cose

Noemi – Se t’innamori muori

Irama – Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Giorgia – La cura per me

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Rose Villain – Fuorilegge

Olly – Balorda nostalgia

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Serena Brancale – Anema e core

Brunori Sas – L’albero delle noci

Modà – Non ti dimentico

Clara – Febbre

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Fedez – Battito

Bresh – La tana del granchio

Sarah Toscano – Amarcord

Joan Thiele – Eco

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Francesca Michielin – Fango in paradiso

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Luca Frasacco