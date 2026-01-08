Code interminabili agli impianti, piste affollate fin dalle prime ore del mattino, rifugi pieni e musica ad alto volume. Nel fine settimana appena trascorso, il comprensorio sciistico di Bukovel, nei Carpazi occidentali, è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di sciatori e visitatori provenienti da ogni parte dell’Ucraina. Un’immagine che colpisce e che inevitabilmente fa discutere, soprattutto perché arriva nel pieno di un conflitto che continua a segnare profondamente il Paese. Eppure, Bukovel continua a rappresentare una sorta di rifugio psicologico collettivo, un luogo in cui, anche solo per poche ore, è possibile sospendere la paura, allontanare il rumore delle sirene e concedersi un’illusione di normalità.

I numeri di una stagione anomala

Secondo stime degli operatori locali, nei fine settimana invernali Bukovel registra afflussi che superano le 20–25 mila presenze giornaliere, con picchi concentrati soprattutto tra sabato e domenica. Un dato inferiore rispetto alle stagioni pre-belliche, ma comunque significativo se rapportato al contesto attuale. La stagione sciistica 2024–2025 ha visto tassi di occupazione alberghiera tra il 70% e l’85% nei weekend, una permanenza media tra 1 e 2 notti, un aumento del turismo interno rispetto a quello internazionale, che è quasi azzerato. Gran parte delle piste resta operativa grazie a neve artificiale, con un numero di impianti attivi ridotto rispetto al passato ma sufficiente a sostenere l’offerta turistica.

Un’economia che resiste tra piste e rifugi

Gli hotel lavorano a pieno regime nei giorni di punta, i ristoranti tornano a riempirsi e le attività commerciali legate al turismo invernale provano a reggere l’urto di una crisi economica innescata dall’invasione russa. Il comparto turistico di Bukovel continua a rappresentare una delle poche fonti di reddito relativamente stabili per l’area. Per molti ucraini, Bukovel non è una fuga dalla realtà, ma un modo per riconquistare spazi di vita ordinaria, riaffermare il diritto alla socialità e al tempo libero anche in uno scenario drammatico. Un bisogno umano profondo, che la guerra non è riuscita a cancellare.

La normalità come forma di resistenza

Bukovel oggi non è soltanto una stazione sciistica, ma un luogo altamente simbolico. Tra piste affollate e rifugi pieni, la vita prova a scorrere nonostante tutto. Il turismo diventa così una leva di sopravvivenza economica e, al tempo stesso, una risposta collettiva al trauma del conflitto. In un Paese segnato dall’incertezza quotidiana, la ricerca di normalità assume il valore di un gesto di resistenza silenziosa. E la neve dei Carpazi, per molti, diventa il terreno su cui continuare a sentirsi vivi, presenti, parte di una comunità.

