Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito quest’oggi nel suo intervento alla Camera la massima fiducia nelle forze di polizia e ha garantito che non esiste alcun piano da parte del governo per reprimere il diritto alla libera espressione del pensiero. Nel suo discorso per informare i deputati sugli scontri avvenuti la settimana scorsa con gli studenti, eventi che hanno suscitato polemiche e contestazioni, il chiarimento ufficiale si è reso necessario dopo l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato l’attenzione sul caso affermando che “con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento” e sottolineando l’importanza di tutelare chi manifesta.

Le parole di Piantedosi

Piantedosi ha descritto il contesto attuale come “Caratterizzato da crisi internazionali, problematiche socioeconomiche e impegni elettorali, prevedendo un possibile aumento dei livelli di conflittualità”. Ha auspicato un impegno comune da parte di tutte le forze politiche per abbassare i toni senza rinunciare alla dialettica democratica. “Non dobbiamo dimenticare la capacità delle nostre istituzioni, e di tutte le forze politiche – ha continuato – di attingere a una riserva di saggezza e di equilibrio nell’interesse generale dei cittadini, dimostrata, anche nei momenti più difficili della nostra storia repubblicana, in presenza di forti contrapposizioni ideologiche o di rilevanti tensioni sociali”.

Il ministro ha evidenziato che, nonostante il cambio di maggioranze di governo nel tempo, l’obiettivo di evitare l’esasperazione del conflitto sociale è rimasto costante e ribadito l’impegno del governo a a far sì che questa necessità sia condivisa a tutti i livelli istituzionali e di responsabilità, garantendo sempre l’esercizio delle libertà costituzionali, “Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre su tutto il territorio nazionale si è sviluppata un’ampia e variegata mobilitazione filopalestinese, in molti casi promossa da sodalizi riconducibili all’area antagonista o in cui è stata rilevata una consistente partecipazione di attivisti di tale estrazione. In questo ambito, è stato, inoltre, riscontrato un crescente fermento tra le componenti studentesche di area antagonista”.

