Tra poche settimane inizierà un nuovo anno scolastico e in una provincia di Napoli, una grande provincia, Giugliano, c’è un istituto senza aule. Ebbene sì. Proprio ieri Il Riformista ha pubblicato un report sulla criticità educativa nella nostra regione, evidenziando come il numero di neodiplomati che si iscrivono all’università sia tra i più bassi d’Italia e d’Europa. Ora la lente si posa sulle sorti dell’istituto superiore “Marconi” di Giugliano.

Millequattrocento studenti, centinaia di docenti e il personale amministrativo dell’istituto a poche settimane dalla ripresa delle lezioni non sanno ancora dove andranno. La sede storica di via Basile ha bisogno di indifferibili lavori di ristrutturazione e a maggio scorso era giunto l’ordine di liberare le aule. La Città metropolitana di Napoli, che ha la competenza sugli istituti del territorio, ha pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di locali adeguati, ma il bando, scaduto il 29 luglio scorso, non ha prodotto gli effetti sperati. Il consigliere metropolitano Pezzella si è detto fiducioso: «Cercheremo di risolvere la vicenda agli inizi della prossima settimana, anche se si sapeva da anni che l’edificio aveva bisogno di opere di ristrutturazione». L’assessore regionale Lucia Fortini ha fatto sapere che c’è l’impegno a trovare una soluzione «anche se la questione non è di competenza della Regione».

«Sarà possibile fare in pochi giorni quanto non è stato concretizzato in diversi mesi?», si chiedono intanto molti genitori, pronti a sollecitare anche l’impegno del Comune di Giugliano nella ricerca di una soluzione alternativa. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella avanzata dal Comune di Melito che si è offerto di ospitare l’istituto Marconi in un edificio che non è stato finora mai del tutto utilizzato. Un’ipotesi che però non incontra il favore dei genitori degli studenti che in questo caso dovrebbero farsi carico anche delle spese di trasporto per i loro figli. Insomma, mentre si valutano opzioni e alternative il tempo scorre inesorabile. La campanella sta per suonare ma a Giugliano, per il momento, ci sono millequattrocento studenti senza aule.

