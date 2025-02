Donald Trump e Giorgia Meloni sono i conservatori con il sentiment positivo più alto, nel rispettivo paese. È quanto emerge da una ricerca condotta – in esclusiva per Il Riformista – da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza politica strategica e istituzionale, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening che ha analizzato le conversazioni social negli Usa e nei principali stati europei, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna.

Questa la classifica: negli Usa Donald Trump ha un gradimento del 47%, in Italia Giorgia Meloni del 42%, in Francia Jordan Bardella del 40%, in Germania Alice Weidel del 38% e in Gran Bretagna Nigel Farage del 27%. Interessante l’analisi delle emozioni che suscita ciascun leader: Giorgia Meloni è al primo posto per fiducia (31%), seguita da Jordan Bardella (30%). Mentre Donald Trump catalizza l’entusiasmo maggiore (34%).

Sul versante dei temi maggiormente associati alle figure di riferimento dei conservatori, troviamo – seppur con percentuali diverse – trasversalmente la questione immigrazione, con un picco del 34% di Alice Weidel. Trump è identificato principalmente sul patriottismo (31%), Meloni sull’economia (26%), Bardella sulla sicurezza (30%) e Farage sull’identità nazionale (25%).

La ricerca è stata condotta prendendo in esame le menzioni, nei rispettivi paesi, dei leader presi in esame tra il 18 e il 24 febbraio 2025. I social analizzati sono Facebook, Instagram, X e TikTok.

