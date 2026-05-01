Siamo agli sgoccioli dei campionati, ed è quasi tempo di verdetti. Serie A e Serie B , quali partite non perdere.

Como-Napoli

Partita più succulenta di un turno di Serie A privo di scontri diretti. I lariani riceveranno al Sinigaglia i partenopei, per le ultime speranze di quella che sarebbe una storica qualificazione in Champions League. Gli uomini di Conte, invece, alla ricerca della matematica certezza di partecipare alla massima competizione europea, per evitare paturnie fino all’ultima giornata. Il match si giocherà sabato alle 18.00, e sarà visibile su Dazn.

Inter-Parma

Non una partita di cartello, ma quella che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto ai nerazzuri in caso di vittoria sui ducali. Gli uomini di Chivu potrebbero addirittura scendere in campo già con il tricolore sul petto, in caso di sconfitta partenopea a Como e di un non successo rossonero contro il Sassuolo. La gara si giocherà domenica alle 20:45 e sarà visibile su Dazn.

Serie B – Venezia, Monza e Frosinone: due posti promozione per tre squadre

Se la Serie A va in contro ad un turno scialbo, lo stesso non si può dire della Serie B, dove i verdetti sono ancora tutti da decidere a due giornate dalla fine, con questo turno che si giocherà tutto in contemporanea. Sarebbero da mettere tutte le partite, ma ci limitiamo ad inserire gli scontri diretti. Il Venezia è a tre punti dall’aritmetica promozione e sfiderà in Liguria lo Spezia. Frosinone e Monza, entrambi a 75 punti (con i brianzoli avanti per gli scontri diretti) si sfidano a distanza, con i ciociari impegnati a Castellammare di Stabia e i biancorossi in casa del Mantova. Le partite andranno tutte in scena venerdì 1 maggio alle 15:00, e saranno visibile su Dazn.

Bari-Virtus Entella

Sei punti dividono l’ultimo posto dal quindicesimo, occupato proprio dalla Virtus Entella. Il che vuol dire che a due giornate dal termine ci sono ben sei squadre che lottano per la permanenza in Serie B. Il Bari occupa attualmente il diciottesimo posto, quindi al momento sarebbe direttamente in Serie C, ma è ancora tutto aperto per i playout o addirittura la salvezza diretta. Bari e Virtus Entella si sfideranno venerdì 1 maggio alle 15:00, e il match sarà visibile su Dazn.

Padova-Pescara

Padova a un punto dallo scongiurare la retrocessione diretta, Pescara con gli stessi punti del Bari ma in questo momento avanti per lo scontro diretto, dunque in zona playout. Se i padroni di casa dovessero battere gli ospiti e l’Empoli non dovesse vincere con l’Avellino, sarebbero matematicamente salvi, ma gli adriatici daranno tutto per centrare la salvezza diretta non ancora matematicamente sfumata. La gara si giocherà venerdì 1 maggio alle 15:00 e sarà visibile su Dazn.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini