Nel caso Ranucci, il rispetto per le donne resta in serie B. La Strategia Nazionale e la Missione 5 del Pnrr puntano a portare l’Italia tra i primi dieci Paesi europei per inclusione. Ma la parità è davvero una priorità nazionale o un principio che vale a intermittenza? Pesanti interrogativi scaturiscono dalle pagine dell’autobiografia “La scelta” (ed. Bompiani), quando lo storico deus ex machina di Report mette nero su bianco le relazioni intime e sentimentali intrecciate sul posto di lavoro con fonti giornalistiche e giovani stagiste che, seppur sotto pseudonimo, rilevano dinamiche vissute in contesti gerarchici asimmetrici, dove il divario di potere contrattuale tra il capo e chi è sottoposto espone la parte più debole a potenziali vulnerabilità.

Il cortocircuito della Commissione Pari Opportunità Rai

Mentre il Comitato Etico aziendale si è mosso contestando il danno reputazionale e la violazione dei doveri di trasparenza, a colpire è il silenzio della Commissione per le Pari Opportunità (CPO) della Rai. L’organo che dovrebbe fare da scudo contro le discriminazioni di genere ha scelto di non attivarsi d’ufficio (ex officio), trincerandosi dietro la mancanza di esposti o denunce formali delle presunte vittime. Come nei mancati approfondimenti delle vittime di violenza, ci si aspetta sempre una iniziativa dalla parte più debole fino a che non viene annientata. Eppure le stesse regole di Viale Mazzini imporrebbero di vigilare sul benessere organizzativo e fermare i contesti ostili o degradanti, avendo sulle pari opportunità tutti gli strumenti necessari per agire sia a livello dei contenuti editoriali che della struttura aziendale.

Le due anime della parità in Rai e la spinta della rete

Tutta questa prudenza istituzionale dunque stride palesemente con i due pilastri regolatori. La Policy ON SCREEN-ON AIR, (cosa va in onda) del Contratto di Servizio Pubblico, vale a dire la carta fondamentale dei doveri che Rai si impegna a rispettare a fronte del fatto che lo Stato le conferisce il servizio pubblico finanziandolo con il canone pagato da noi cittadini. Il Contratto in vigore recepisce le storiche iniziative promosse fin dal 2012 dal network appellodonnemedia.it di cui chi scrive è promotrice, una rete di associazioni formidabili di donne con le quali dal 2010 siamo impegnate per un cambio di passo culturale che transiti anche dai media per rimuovere gli ostacoli di fatto alla parità. L’altra faccia della medaglia è la Policy OFF SCREEN – OFF AIR (L’organizzazione interna), il corpo di regole aziendali che impone tra l’altro la vigilanza assoluta contro le asimmetrie e gli abusi di potere nei corridoi aziendali. Tutto questo impianto rischia però di essere depotenziato se le medesime tutele non trovano un’applicazione ferrea dentro le stanze del potere di Viale Mazzini.

Il rispetto delle donne riguarda tutti

Il rispetto delle donne non può essere una recita a intermittenza mentre dietro le quinte si tollerano vecchie logiche del patriarcato gerarchico. I divari occupazionali, le disparità retributive e la piaga della violenza di genere si combattono eliminando i comportamenti asimmetrici in ogni luogo. Fino a quando gli organismi di garanzia e la politica continueranno a girarsi dall’altra parte, il rischio che le donne rimangano confinate in “serie B” resterà concreto.

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Gabriella Cims