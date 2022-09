“Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io”. Così Silvio Berlusconi ha ringraziato per gli auguri ricevuti per il suo 86esimo compleanno. Un giorno speciale per il leader di Fratelli d’Italia che ha ricevuto un altrettanto speciale sorpresa da parte della sua compagna Marta Fascina, 32 anni. Lui era seduto con lei su una panchina insieme al loro cane quando dal pratone di Arcore si è levata una mongolfiera gialla da cui sono partiti centinaia si palloncini rossi a forma di cuore.

Poi un piccolo aereo ha fatto volare in cielo la scritta “Buon compleanno amore, ti amo. Marta”. Berlusconi ha poi pubblicato su TikTok il video del regalo speciale ricevuto. “Avete visto che sorpresa”, ha commentato il leader di Forza Italia ai presenti a villa San Martino, ad Arcore.

Una giornata di auguri per Silvio Berlusconi da parte dei suoi. Tra i primi Antonio Tajani che gli ha scritto, a proposito delle elezioni appena vinte: “Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro Presidente Berlusconi. Auguri!”. Non sono mancati i messaggi di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Tantissimi auguri a Silvio Berlusconi per il suo compleanno. Un grande abbraccio”, ha scritto su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia, mentre Salvini agli auguri ha aggiunto: “caro amico e grande italiano”.

