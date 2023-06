“Via le facce dei mafiosi“: questa la scritta comparsa in mattinata sul palazzo della Regione Liguria, dove lunedì sera sul maxischermo luminoso installato sulla facciata dell’edificio era stato proiettato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, accompagnato da una foto dell’ex premier.

A denunciare il gesto è stata la stessa Regione Liguria con una dura nota. “Regione Liguria – si legge nella nota – condanna fermamente l’atto vandalico e la scritta ingiuriosa comparsa questa mattina su un muro del palazzo della Regione Liguria. Un fatto che rende evidente come, anche di fronte alla morte, ci siano persone che continuano ad alimentare odio e a fare polemica politica senza alcun rispetto per le istituzioni”.

“Regione Liguria – conclude la nota – auspica che i responsabili di questo reato vengano rapidamente individuati e paghino le conseguenze delle loro azioni. Deturpare un palazzo istituzionale, bene dei suoi cittadini, è un gesto che va condannato e da cui tutti devono prendano le distanze, nessuno escluso”.

