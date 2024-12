Il Pd di Elly Schlein continua a recuperare terreno. Nell’ultima rilevazione Supermedia Youtrend che considera i sondaggi realizzati dal 21 novembre al 4 dicembre, i dem accorciano su Fratelli d’Italia sulla scia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria confermandosi sopra al 23%, mentre Fratelli d’Italia perde leggermente campo. La coalizione di centrodestra – nonostante l’incidente sul canone RAI – resta però al 47,9. Il Movimento 5 Stelle si lecca le ferite, risalendo dello 0,2% dopo la costituente che ha di fatto salutato il garante Beppe Grillo. Avs invece fatica a mantenere l’ottimo risultato raggiunto alle scorse Europee: perde lo 0,2 ma resta sopra il 6%. Azione e Italia Viva lontane dalla soglia di sbarramento. Intanto Noi Moderati (1,2%), ripresentatosi in una nuova veste, fa un balzo in avanti, guadagnando lo 0,3%.

Sondaggi dicembre 2024

FdI 28,9 (-0,2)

Pd 23,2 (+0,4)

M5S 11,6 (+0,2)

Forza Italia 9,1 (-0,1)

Lega 8,7 (-0,2)

Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)

Azione 2,4 (-0,3)

Italia Viva 2,3 (+0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,2 (+0,3)

Sondaggi, le coalizioni

Centrodestra 47,9 (-0,3)

Centrosinistra 31,4 (+0,2)

M5S 11,6 (+0,2)

Terzo Polo 4,7 (-0,3)

Altri 4,4 (+0,2)

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco