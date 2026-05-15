È tempo di verdetti in Serie A, dove, tolta l’Inter, la qualificazione alla prossima Champions League è ancora un rebus. Mancano 180 minuti alla fine del campionato e neppure il Napoli, attualmente secondo in classifica, è aritmeticamente sicuro della qualificazione. In Serie B, invece, si stanno giocando in questi giorni le partite playoff e playout, mentre al Foro Italico sono ancora in atto gli Internazionali di tennis. Dunque, ecco una guida dei migliori eventi sportivi del week end e dove vederli.

Roma-Lazio

Partita di cartello che vale una stagione per la Roma. I giallorossi, si trovano infatti al quinto posto in classifica, a pari merito con il Milan quarto per lo scontro diretto, e se vogliono sperare di strappare il pass per la Champions, non si possono permettere passi falsi. La Lazio, arriva a questo derby senza nulla da perdere: dopo la finale di Coppa Italia persa mercoledì contro l’Inter non possono più raggiungere le coppe, dunque ora sognano il dispetto ai cugini nell’ultimo obiettivo che gli è rimasto in questa stagione, ovvero lo scontro contro i rivali di sempre. Dopo un’assurda settimana all’insegna di continui cambi di orari, è arrivata giovedì sera l’ufficialità da parte della Prefettura di Roma per far disputare la partita domenica alle 12:00, in contemporanea con tutte le altre partite Champions. Il match, sarà visibile su Dazn.

Pisa-Napoli

Anche il Napoli risucchiato nel vortice delle partite che si disputano per un posto in Champions League. I partenopei, avevano la possibilità di qualificarsi lo scorso turno vincendo in casa contro il Bologna, ma a causa della sconfitta maturata deve ancora lottare per raggiungere la massima competizione europea. Contro il Pisa già retrocesso, gli azzurri hanno a disposizione un altro match point per qualificarsi in Champions, che potrebbe arrivare in caso di vittoria o anche con un pareggio, in caso di stop della Roma nel derby. La partita si giocherà domenica alle 12:00, e sarà visibile su Dazn.

Juventus-Fiorentina

La Juve è terza da sola e dunque padrona del proprio destino per una qualificazione in Champions League che potrebbe arrivare, anche per lei in questo turno di campionato. Se i partenopei avrebbero la certezza matematica di qualificarsi vincendo senza dover attendere altri risultati, i bianconeri dovrebbero sperare in alcune combinazioni. Contro la Fiorentina già salva, una vittoria consentirebbe agli uomini di Spalletti di assicurarsi un posto in Champions in caso di sconfitta di Milan e Roma o, più verosimilmente, in caso anche di non vittoria (quindi anche pareggio) di capitolini, diavoli e del Como. Il match si disputerà domenica alle 12, e sarà visibile su Dazn.

Genoa-Milan

Partita delicatissima per il Milan, che è passato in poco tempo dal sogno Scudetto al rischio di non partecipare alla prossima Champions League. I rossoneri occupano l’ultima posizione che consente loro di avere ancora il controllo del proprio destino, in quanto i caso di due vittorie nelle ultime due si assicurerebbero la qualificazione anche se dovesse vincerle entrambe la Roma, che rimarrebbe sotto ai diavoli in virtù dello scontro diretto sfavorevole. Ma gli uomini di mister Allegri stanno attraversando un periodo disastroso, con la vittoria che manca da troppo tempo e ora anche con i tifosi contro. Dovranno ora andare a Marassi in una trasferta mai scontata, con De Rossi in panchina per il grifone che vorrà a tutti i costi aiutare la sua ex squadra. Gara in programma domenica alle 12:00, e sarà visibile su Dazn.

Como-Parma

Como fanalino di coda dell’accozzaglia di squadre in lotta per un posto in Champions League, ma che non ha nessunissima intenzione di lasciare il piatto di portata alle rivali. Per Fabregas e allievi la qualificazione è appesa ad un filo invisibile, con l’obbligo di vincere entrambe le partite rimanenti e di sperare in un crollo verticale delle squadre sopra di loro. Contro il Parma, sarà l’ultima partita della stagione nell’arena sul lago, e i lariani vorranno lasciare i propri tifosi con la speranza di potersi giocare la Champions fino all’ultima giornata. Partita che andrà in scena domenica alle 12:00 e sarà visibile su Dazn.

Catanzaro-Palermo

Semifinale di andata dei playoff per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie A. Il Catanzaro riceve in casa un Palermo che sogna un romantico ritorno nella massima serie, dove solo pochi anni fa incantava tutta Italia con campioni del calibro di Miccoli, Cavani, Dybala e Pastore. In campionato i calabresi sono arrivati 13 punti sotto ai siciliani, a testimonianza di quanto dovranno sudarsi la tanto ambita finale playoff, che verrà disputata contro la vincente di Juve Stabia e Monza, in contemporanea con Catanzaro-Palermo. La partita, andrà in scena domenica alle 20:00, e sarà visibile su Dazn.

Tennis

Sabato 16 maggio, alle 10:00, andrà in scena la finale femminile degli Internazionali d’Italia, che vedrà sfidarsi l’americana Gauff contro la svedese Svitolina. Questa è l’unica accoppiata finale a conoscenza dei tifosi, che per conoscere i nomi dei finalisti del singolo maschile, dovranno aspettare lo svolgimento delle semifinali. La finale maschile, che si giocherà domenica alle 17:00, potrebbe vedere un clamoroso derby italiano tra Sinner e Darderi, che però se la dovranno vedere oggi contro, rispettivamente, Medvedev e Ruud. Tutte le partite di tennis, saranno visibili sui canali SkySport.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini