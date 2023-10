Steve Scalise è la scelta dei repubblicani negli Stati Uniti come nuovo speaker della Camera. Nominato con 113 voti a favore e 99 contrari, ora la palla passerà all’aula, dove Scalise ha bisogno di 217 voti per conquistare il ruolo che finora era stato di Kevin McCarthy.

Scalise ha superato nella corsa interna, svolta a porte chiuse, il candidato trumpiano Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia. Una sfida finita solo per pochi voti a Scalise, conferma della spaccatura all’interno del partito repubblicano statunitense.

Le prime dichiarazioni di Scalise

Tra i primi commenti fatti alla stampa da Scalise dopo la nomina, un accenno alla sua prima possibile risoluzione che “sarà quella di chiarire che siamo dalla parte di Israele”. Scalise ha poi affermato che in caso di sua elezione, si augura un incontro con il presidente Joe Biden per discutere del confine tra gli Stati Uniti e il Messico perché non si può avere “un confine insicuro”.

