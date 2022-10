Dopo Penny Mordaunt è il turno di Rishi Sunak. Sono ufficialmente due i candidati in Inghilterra per la leadership del Partito Conservatore e, di conseguenza, della poltrona di primo ministro che la dimissionaria Liz Truss lascerà tra pochi giorni.

L’ex Cancellerie dello Chiacchiere, equivalente britannico del nostro ministro dell’Economia, ha rotto gli indugi annunciando ufficialmente il suo secondo tentativo di scalare il partito, dopo la delusione provata nell’essere sconfitto due mesi fa proprio da Truss.

Sunak, 42enne di origini indiane ed ex ministro nel governo Johnson, un passato da banchiere alla Goldman Sachs e sposato con una ricca ereditiera indiana, in un messaggio sui social si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche a rimettere “in sesto l’economia” in un momento difficile di crisi all’insegna della “competenza e dell’integrità”.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022