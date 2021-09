Non solo tinte, tagli e messe in piega, ma anche una fiorente attività di spaccio in piena regola.

Tra flaconi di shampoo, spazzole e phon i poliziotti hanno infatti scovato diverse quantità di hashish e marijuana: dosi pronte per essere vendute. Due donne, una 45enne e una 37enne, sono così finite in manette.

Le indagini

Lo spaccio avveniva proprio all’interno del locale parrucchiere. L’attività illecita, messa in piedi dalle due donne in via Casilina, è stata quindi scovata e smantellata a conclusione di un’attività investigativa piuttosto complessa da parte degli agenti del commissariato Appio.

I controlli che la Polizia di Stato sta portando avanti su tutto il territorio, per contrastare sia lo spaccio che il consumo di sostanze stupefacenti, hanno portato quindi a rinvenire, nascosti nel salone, ben 440 grammi di hashish suddivisa in 5 panetti, di cui 4 da 100 grammi e uno da 40 grammi, insieme ad altre 34 dosi della stessa sostanza dal peso totale di 22 grammi.

Sempre all’interno del locale sono stati inoltre trovati 576 grammi di marijuana e la somma di 170 euro, oltre al materiale per il confezionamento. Ma non solo. Gli agenti hanno poi perquisito anche le abitazioni delle due ‘parrucchiere’, dove hanno trovato ulteriori quantitativi di droga: 500 grammi di marijuana a casa della 45enne e 3 dosi di marijuana dal peso di 2,2 grammi nell’appartamento della 37enne.

Dopo le formalità di rito, le due donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

