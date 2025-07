Il bacio c’è stato, ma non davanti alle telecamere. Il primo tradimento di Temptation Island è arrivato, ed è stato il fidanzato Simone a lasciarsi andare con la tentatrice Rebecca. “Il terrapiattista dal cuore instabile”, 28enne personal trainer fidanzato con Sonia 25 anni, impiegata nel settore biomedicale, aveva già stretto una forte amicizia con la tentatrice Eva, salvo poi virare – nella quarta puntata – su Rebecca con cui è nata una forte affinità, tanto da finire in bagno – dove le telecamere del programma non arrivano, ma i microfoni sì – e lasciarsi andare in un bacio. Il tutto è stato visto dalla fidanzata Sonia, in lacrime davanti al tradimento.

Simone, dal flirt con la tentatrice Eva al bacio con Rebecca in bagno

È stata Rebecca a farsi notare da Simone. La ragazza lo ha votato con un 10 al momento della sfilata, ammettendo di essere molto presa da lui anche nei discorsi. “Fragolina mi fai mettere sdraiato vicino a te?”, le ha chiesto Simone in un momento di intimità. Il rapporto tra i due ha preso una accelerazione improvvisa, tra dialoghi e contatto fisico, tanto da far ammettere a Simone che con la tentatrice Eva le cose non stavano andando per il meglio, al contrario dell’affaire con Rebecca, diventato ormai la sua priorità.

Chi è Rebecca, la tentatrice che ha baciato Simone a Temptation Island

Rebecca viene Torino, si è raccontata alle telecamere del programma, parladno del suo lavoro come hostess di volo. “Viaggia tanto – ammetta – ma non scende mai dall’aereo”. Le piace cucinare, e stare con i suoi cagnolini. La sua famiglia ha infatti un piccolo allevamento. Caratterialmente determinata, ama pensarsi come una donna realizzata, sempre piena di obiettivi. Finora non era mai

© Riproduzione riservata

Redazione