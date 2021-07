Ferito con un collo di bottiglia e lasciato riverso a terra in una pozza di sangue. La brutale aggressione è avvenuta nei pressi delle biglietterie automatiche della stazione Termini, nelle prime ore della mattina del 7 luglio. Il personale del Reparto Operativo di Roma Termini è stato allertato da una guardia giurata testimone del tentato omicidio.

I FATTI

La guardia giurata ha riferito di aver visto poco prima un uomo aggredire e ferire, probabilmente con il collo di una bottiglia, un altro uomo lasciandolo a terra. La vittima è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale: è un cittadino italiano di 38 anni, conosciuto come abituale frequentatore della stazione. Dalla ricostruzione dei fatti e dalla deposizione della persona ferita, anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti in brevissimo tempo a identificare il responsabile del reato: un italiano di 37 anni senza fissa dimora, con numerosi precedenti. L’aggressore, accusato di tentato omicidio, si trova ora nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Roberta Davi

