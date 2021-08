Poco prima delle 15 di giovedì 5 agosto sulla statale 655 che collega Foggia a Candela sono divampate fiamme altissime e un forte boato si è liberato nel cielo. Un’autocisterna che trasportava circa 40mila litri di Gpl è esplosa in seguito a un incidente.

Ferito il conducente di una bisarca che ha tamponato l’autocisterna. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’uomo. Miracolosamente illeso invece il conducente dell’autocisterna. A quanto si apprende, lungo quel tratto di strada era in corso un incolonnamento di auto. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo pesante ha tamponato l’autocisterna. C’è stato un primo sversamento di liquidi, poi – ricostruiscono i vigili del fuoco – si è verificata l’esplosione.

Fortunatamente dall’altra parte della carreggiata era presente una squadra dei vigili del fuoco impegnata in uno spegnimento di sterpaglie che prima che si verificasse la deflagrazione ha fatto allontanare gli automobilisti vicini ai due mezzi pesanti. L’esplosione è stata talmente forte che alcuni pezzi di lamiera sono stati scagliati a oltre 400 metri di distanza. Oltre all’autocisterna e alla bisarca è stato completamente distrutto dalle fiamme anche un mezzo dell’Anas.

Stando alle prime informazioni, sul posto ci sono 4 ambulanze ma solo un uomo sarebbe rimasto ferito. Al momento le arterie stradali limitrofe sono interdette al traffico. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco, i sanitari di quattro ambulanze, l’elisoccorso e la polizia.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

