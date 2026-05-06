Dopo un gradito esordio tra amate melodie, la musica sarà di nuovo protagonista in prima serata: oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle 21:20 andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Tim Battiti Live Spring, lo spin-off che anticipa l’estate di qualche settimana, con una formula riletta in chiave nuova: meno mare, più scenari urbani, senza perdere il gusto della festa collettiva.

Tim Battiti live Spring 2026, la seconda serata di mercoledì 6 maggio

Lo show avrà luogo a Piazza Trento e Trieste a Ferrara, dove si sviluppa anche la seconda delle tre serate registrate dello spettacolo, pensate per accompagnare il pubblico verso la stagione estiva attraverso la migliore musica italiana, andando a mescolare genere e generazioni. Dopo il successo della prima puntata, il programma prosegue, mantenendo intatto il suo equilibrio di spettacolo e leggerezza. Sul palco, troveremo di nuovo l’amata coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin, che scandiranno il ritmo di una serata piena di emozioni dal vivo e momenti di intrattenimento. L’affiatamento dei due, contribuisce a rendere fluida una trasmissione che punta tutto sull’energia della musica. Lo show, proseguirà poi con un ultimo appuntamento del 20 maggio, andando a chiudere un esperimento che ha già dimostrato di saper funzionare anche lontano dalla tradizionale dimensione estiva.

Tim Battiti live Spring 2026, chi canta. La scaletta della seconda serata

Anche per questa settimana, il punto di forza resta la line-up, costruita per intercettare gusti diversi. Sul palco, si alterneranno artisti affermati e nomi amatissimi dal pubblico più giovane, dando vita ad un mix capace di attraversare sonorità pop, urban e dance. Ecco i cantanti che vedremo nel corso della serata.

Emma

J-Ax

Francesco Gabbani

Alfa

Geolier

Fedez

The Kolors

Raf

Samurai Jay

Elettra Lamborghini

Ermal Meta

Sal Da Vinci

Rkomi

Dargen D’Amico

Sayf

clara

Enrico Nigiotti

Eddie Brock

Nicolò Filippucci

Federica Abate

Gemelli Diversi

Alessio Bernabei

Welo

Petit

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Riccardo Tombolini