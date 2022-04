Sì viaggiare… verso Napoli! La Pasqua è alle porte e chi può, sta già chiudendo le valigie. Se l’Italia è tra le mete più gettonate, Napoli è la città preferita di moltissimi turisti. Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2022 indicano che una grande maggioranza ha optato per le grandi città, che tendono a essere più vuote del solito in questo periodo dell’anno, come Roma, che è diventata la città più richiesta da viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai viaggiatori inglesi.

Dall’altro lato, Milano, è la meta preferita dai britannici, la seconda da tedeschi, spagnoli e portoghesi, la terza dagli olandesi e la quinta dai francesi. Per quanto riguarda le destinazioni italiane che combinano l’attrattiva di una grande città, con il sole, la spiaggia, e la gastronomia c’è Napoli, che è la seconda città più richiesta dai viaggiatori olandesi, la terza da tedeschi e francesi, la quarta dei britannici e la quinta da spagnoli e portoghesi. E così a Napoli è atteso un boom di turisti per la settimana di Pasqua con gli alberghi praticamente sold out. La ripresa del turismo porta a essere positivi: Federalberghi ha spiegato che nel 2019 le prenotazioni arrivarono al 90%, e considerando che c’è ancora qualche giorno per prenotare, si può essere ragionevolmente ottimisti. Più in generale, l’Italia è la meta preferita dai viaggiatori di tutto il mondo. E non solo. Infatti, non è solo il secondo Paese preferito dagli europei per trascorrere le vacanze, è anche la destinazione preferita dagli stessi italiani.

Tredici città italiane sono tra le 25 mete più ricercate per trascorrere questi giorni di riposo e svago, con Roma, Catania e Napoli che occupano le prime tre posizioni, seguite da Palermo (5), Milano (8), Bari (10), Lamezia Terme (12), Venezia (18), Bologna (19), Brindisi (21), Torino (22), Cagliari (23) e Firenze (24). «Dopo due anni di pandemia sta finalmente tornando la normalità nelle nostre vite e con essa anche il desiderio degli europei di viaggiare – ha commentato Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing Jetcost – È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per l’Italia si sia mantenuto per un’altra Pasqua e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti per essere il secondo Pese più ricercato dagli europei sul motore di ricerca Jetcost. Non sorprende – conclude – che gli italiani coincidano con loro, e abbiano scelto anche le città del loro Paese per trascorrere la Settimana Santa».

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

