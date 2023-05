I risultati delle visite che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto in Italia, Germania, Francia e Regno Unito sono “nuove armi per l’Ucraina, rispetto per gli ucraini” e una vittoria “che è diventata più vicina”. Queste le parole di Zelensky.

“Italia, Germania, Francia, Regno Unito. Stiamo tornando a casa con nuovi pacchetti di difesa” – ha continuato il capo dello Stato ucraino – “Nuove e potenti armi per il fronte, più protezione per il nostro popolo contro il terrore russo, più sostegno politico, in tutti gli incontri abbiamo discusso della formula di pace e ora c’è maggiore volontà dei nostri partner di seguirla. C’è ulteriore sostegno per la nostra adesione all’Unione europea, più comprensione del fatto che l’adesione dell’Ucraina alla Nato è inevitabile” ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Twitter.

Redazione

