“Siamo pienamente al vostro fianco”. Sergio Mattarella apre così l’incontro al Quirinale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina, poco prima delle 10, all’aeroporto di Ciampino a Roma. “Per l’Italia è un onore averla qui a Roma, sono lieto di vederla di nuovo dopo l’incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Benvenuto presidente”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

La delegazione italiana vede, oltre al Capo dello Stato, la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Segretario generale della Presidenza Ugo Zampetti, del consigliere diplomatico Fabio Cassese, del consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa Francesco Saverio Garofani, del consigliere per la comunicazione Giovanni Grasso, del consigliere militare Giovanni Candotti, dell’ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo.

L’incontro è durato circa mezz’ora, poi Zelensky ha lasciato il Quirinale e si è recato a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Meloni ha accolto Zelensky, salutandolo con una stretta di mano, un abbraccio e due baci sulle guance. I due hanno poi sfilato davanti al picchetto d’onore, prima di entrare nella sede del governo per l’incontro privato e il pranzo di lavoro, a cui seguiranno le dichiarazioni congiunte alla stampa

“Visita importante per la nostra vittoria” le parole di Zelensky dopo essere atterrato a Ciampino in mattinata. Il presidente ucraino dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale vedrà nel pomeriggio Papa Francesco, intorno alle 15, dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni, che ha già visto a Kiev lo scorso febbraio. Capitale blindata in queste ore con oltre mille agenti in campo per il piano sicurezza.

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Ciampino e l’accoglienza del ministro degli Esteri Antonio Tajani (“L’Italiadà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia“), Zelensky ha raggiunto un noto albergo nel centro di Roma prima di iniziare il giro di visite istituzionali.

Protagonista mancato Matteo Salvini che prova, dopo le figuracce dello scorso anno, a prendersi la scena: “Spero che sia un incontro importante, sono ai massimi livelli: Santo Padre, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Leggo ricostruzioni surreali in base al quale io non sarei andato, ma non è mai stato previsto”.

Il leader leghista chiarisce: “Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio. Spero che oltre al doveroso sostegno dell’Ucraina, si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno del cessate del fuoco e al giorno della pace e alla fine della guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo”, ha aggiunto Salvini. Ai cronisti che gli hanno chiesto se avrebbe incontrato Zelensky, il vicepremier ha risposto: “Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza per la ricostruzione dieci giorni fa”.

