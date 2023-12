Innanzitutto perché parte l’avventura di PQM, il settimanale di tutti i garantisti, affidato dall’editore Alfredo Romeo alla penna e all’intelligenza di Gian Domenico Caiazza. Per anni in questo Paese era un tabù essere garantisti. Se oggi finalmente si è capito che il garantismo non è una opzione culturale ma un dovere costituzionale il merito è anche di chi come Caiazza ha lavorato non solo nei tribunali, cominciando con Enzo Tortora, ma ha anche messo la propria faccia in tv, al servizio del garantismo. Sfidare ad esempio un Pier Camillo Davigo su questi temi – negli anni del giustizialismo imperante – sembrava impossibile. Caiazza lo ha fatto dimostrando che il garbo e la civiltà stanno sempre dalla parte del garantismo, sempre contro il giustizialismo. Oggi PQM si presenta e tutte le settimane sarà allegato al Riformista. Ma sarà un settimanale autonomo che affronterà temi difficili, impegnativi, divisivi. E lo farà con la capacità di approfondimento che tutti riconoscono a Caiazza e ai suoi. Sono sicuro che la nascita di PQM, che abbiamo presentato a Napoli sabato scorso alla prima Giornata del Riformista, aiuterà la qualità del dibattito pubblico di questo Paese.

A proposito: la Giornata del Riformista. Trovate in questo numero speciale il resoconto, le interviste, le conclusioni della nostra iniziativa napoletana. A gennaio saremo a Milano, poi ci muoveremo in tutta Italia. Date un occhio al racconto dei dibattiti e se avete tempo visitate il nostro canale Youtube per vedere tutti gli incontri: resterete sorpresi dal livello – molto alto – della discussione. Perché questa è la nostra vocazione: non dare nulla per scontato, non vivere di superficialità e mediocrità, approfondire. È per questo che ci chiamiamo Il Riformista anziché il Populista. È per questo che pensiamo che le Giornate del Riformista non servano a noi, ma a migliorare la qualità della politica italiana. È per questo che pensiamo che Napoli sia stato solo l’inizio.

Ma questo è un numero speciale anche perché in copertina c’è oggi la persona che simboleggia meglio di chiunque altro la necessità di esprimere una visione riformista in Europa. Il suo nome è Mario Draghi. Noi non sappiamo se l’anticipazione lanciata da Repubblica ieri sia fondata su elementi di merito o solo figlia di un condivisibile auspicio di qualche giornalista. Ma per quello che vale da queste parti si fa il tifo – scatenato – per Super Mario. L’Europa è a un bivio: o cambia o muore. Servono gli Stati Uniti d’Europa, serve l’esercito europeo, serve l’elezione diretta del Presidente della Commissione, serve superare il diritto di veto, servono le liste transnazionali, serve una squadra che abbia meno di 27 commissari. Serve qualcuno che abbia la forza e l’autorevolezza di fare tutto questo. Mario Draghi può farcela, il Riformista fa il tifo per lui. Perché fare il tifo per lui significa fare il tifo per noi.

Matteo Renzi

