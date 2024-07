Caro Direttore,

Il mandato di arresto contro Yulia Navalnaya costituisce l’ultimo atto del regime del terrore che domina nella Russia di Putin e non lascia indifferenti i cittadini italiani. Che fare? Il Riformista potrebbe lanciare una campagna perché alla vedova di Navalny venga concessa una onorificenza al merito della Repubblica Italiana come riconoscimento delle sue coraggiose battaglie per l’affermazione in Russia delle libertà e dello Stato di diritto.

Forse ti ricordi che Alexei Miller, l’influente Presidente di Gazprom è stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica, e lo è tuttora. Erano altri tempi. Oggi – come all’ epoca di Andrej Sacharov – è fondamentale che le nostre istituzioni repubblicane solidarizzino con chi si batte per i diritti umani in Russia e nel mondo. Sono certo che i lettori de Il Riformista apprezzeranno questa iniziativa.

Marco Mayer

