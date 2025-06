Giustizia privata su Vasile Frumuzache, il killer reo confesso per l’omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), e di un’altra giovane donna, Ana Maria Andrei, uccisa un anno prima, detenuto in carcere e aggredito poco fa all’interno dell’istituto circondariale pratese della Dogaia. Secondo quanto comunicato dalla procura di Prato, l’uomo è stato sfigurato con dell’olio bollente sul volto da un altro detenuto. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.40 e sul posto è intervenuto il 118: Frumuzache è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato in codice giallo.

Vasile Frumuzache aggredito da un parente delle vittime

Il procuratore Luca Tescaroli ha dichiarato che l’autore dell’aggressione ha agito senza incontrare ostacoli o controlli. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un parente di una delle due giovani donne brutalmente uccise: Denisa Maria Paun, trovata senza vita pochi giorni fa in un bosco a Montecatini Terme, e Ana Maria Andrei, scomparsa nel luglio scorso e i cui resti sono stati rinvenuti a poca distanza dalla scena dell’ultimo delitto.

Chi è Vasile Frumuzache il killer delle due escort

Originario della Romania, Vasile Frumuzache si era trasferito in Italia, a Trapani, all’età di 14 anni insieme alla famiglia. Prima di essere arrestato, lavorava come guardia giurata in un centro commerciale della Valdinievole e conduceva una vita apparentemente ordinaria. Sposato, padre di due bambini piccoli, sui social mostrava l’immagine di una famiglia felice: sorrisi a Natale, giornate al mare, foto al parco. «Sembrava un tipo riservato, nessuno capiva davvero cosa gli piacesse o meno», ha raccontato un ex collega.

