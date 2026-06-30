La geopolitica non si misura soltanto con gli eserciti regolari o con le relazioni diplomatiche. Esistono aree del mondo dove il vero equilibrio di potere si costruisce attorno ai traffici illegali, alla capacità di controllare le rotte commerciali clandestine e alla debolezza degli apparati statali. Il confine tra Colombia e Venezuela rappresenta oggi uno degli esempi più significativi di questa trasformazione. L’ultimo quadro elaborato dagli osservatori internazionali conferma come l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) sia il gruppo armato con la presenza più estesa lungo la frontiera comune. Un dato che, tuttavia, non va interpretato come sinonimo di dominio assoluto del territorio. Nei conflitti contemporanei la presenza non coincide necessariamente con il controllo permanente: significa piuttosto capacità di muoversi, tassare, intimidire e sfruttare reti logistiche distribuite. È proprio questa la novità strategica. La frontiera non è più una linea che separa due Stati, ma uno spazio economico nel quale organizzazioni armate, narcotrafficanti, contrabbandieri e gruppi minerari illegali competono per appropriarsi delle rendite prodotte dall’illegalità. Le ricchezze naturali alimentano questo ecosistema criminale. L’estrazione clandestina dell’oro, il traffico internazionale di cocaina, il contrabbando di carburanti e le estorsioni costituiscono un sistema economico integrato che finanzia la capacità militare dei gruppi armati. Le economie illecite non sono una conseguenza della violenza: ne rappresentano il principale motore.

In questo quadro, il Venezuela continua a sollevare interrogativi. Diverse analisi internazionali evidenziano condizioni che consentirebbero ai gruppi armati di operare con minori ostacoli sul lato venezuelano della frontiera. È una valutazione politica e non una prova giudiziaria di un coinvolgimento diretto delle autorità di Caracas, ma resta un elemento geopolitico che incide sulla sicurezza regionale. La conseguenza è evidente: senza una cooperazione stabile tra Bogotá e Caracas diventa estremamente difficile interrompere reti criminali che ignorano completamente i confini amministrativi. Nemmeno l’ELN, tuttavia, può considerarsi padrone incontrastato dell’area. Le dissidenze delle ex FARC continuano a contendere il controllo di zone strategiche come Catatumbo e Arauca, mentre sul versante caraibico altri gruppi criminali combattono per assicurarsi l’accesso ai corridoi del narcotraffico. Il risultato è una competizione permanente che produce instabilità cronica e un costo umanitario sempre più elevato. Le vittime principali restano le popolazioni civili. Sfollamenti, limitazioni alla libertà di movimento, reclutamento forzato e impoverimento delle comunità locali rappresentano il prezzo pagato da territori dove lo Stato fatica a esercitare la propria sovranità.

Da una prospettiva liberale, la lezione è chiara. Nessuna economia può attrarre investimenti, creare occupazione o consolidare istituzioni democratiche se il monopolio della forza viene progressivamente sostituito da organizzazioni armate che amministrano il territorio attraverso la coercizione. Per questo la sicurezza non può essere separata dallo sviluppo economico. Servono intelligence finanziaria, cooperazione internazionale, lotta ai flussi di denaro delle organizzazioni criminali e un rafforzamento delle istituzioni civili. Le operazioni militari, da sole, rischiano semplicemente di spostare il problema da una provincia all’altra. Anche l’Europa e gli Stati Uniti hanno un interesse diretto alla stabilizzazione dell’area. Le reti del narcotraffico, del riciclaggio e dell’estrazione illegale delle materie prime alimentano infatti circuiti criminali globali che non si fermano alle Ande ma raggiungono mercati finanziari e commerciali internazionali.

La vera sfida non consiste nel conquistare ogni chilometro di frontiera. Consiste nel ricostruire la capacità dello Stato di governare il territorio, restituendo ai cittadini sicurezza, legalità e fiducia nelle istituzioni. Fino a quando quel vuoto resterà aperto, saranno le economie criminali, e non il diritto, a dettare le regole del confine.

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Riccardo Renzi