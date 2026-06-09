I centristi sono in cerca d’autore in vista delle politiche 2027 e, così facendo, vuotano il centro. Proposte decisive ma poco incisive e conseguente perdita di appeal alle urne, infatti, hanno spinto chi vive il centro a spostarsi a destra o a sinistra. I ballottaggi che si sono conclusi ieri parlano chiaro: il centrosinistra vince nei grandi centri urbani, e ne porta a casa tre (Agrigento, Chieti e Trani), mentre il centrodestra ha la meglio a Macerata, Arezzo e Lecco. Una cosa è certa: il centro sta crescendo, non tanto come forza unitaria, quanto come spazio politico. Secondo YouTrend, si tratta di «pareggio» nei capoluoghi. L’affluenza al ballottaggio si attesta al 52%, ma a farla da padrone è ancora una volta l’astensionismo che continua a crescere. I numeri fanno registrare un calo di affluenza rispetto al primo turno di ben 8 punti percentuali.

Se si osserva il dato più immediato, quello dei capoluoghi conquistati, il centrosinistra può rivendicare un risultato positivo. Le forze progressiste ottengono, infatti, la maggioranza delle città principali andate al voto, confermando la propria competitività nei centri urbani e nei territori dove il radicamento amministrativo continua a rappresentare un fattore decisivo. Le vittorie a Prato, Pistoia, Mantova, Avellino, Andria, Enna, Chieti e Agrigento rafforzano l’idea di un campo progressista capace di mantenere una presenza significativa nelle realtà cittadine. D’altra parte, però, sarebbe un errore leggere il voto come una bocciatura del governo nazionale o come un arretramento strutturale del centrodestra. La coalizione guidata da Giorgia Meloni mantiene, infatti, una forte capacità competitiva e porta a casa risultati politicamente rilevanti. Le affermazioni ad Arezzo, Lecco e Macerata nel ballottaggio consentono al centrodestra di limitare i danni e di presentare il risultato come la conferma di una presenza territoriale solida.

Il dato che rende più complessa ogni analisi è, però, quello delle candidature civiche. In questa tornata, il peso delle liste e dei candidati non direttamente riconducibili ai due poli tradizionali appare tutt’altro che marginale. Salerno, con l’esperienza politica costruita attorno a Vincenzo De Luca, continua a rappresentare una realtà difficilmente classificabile secondo gli schemi tradizionali. Lo stesso vale per Messina, dove il progetto autonomista e civico di Federico Basile rimane estraneo alla logica bipolare nazionale. Ancora più interessante è il caso di Venezia. Formalmente il vincitore, Simone Venturini, è espressione di una forte tradizione civica nata durante le amministrazioni Brugnaro. Politicamente, tuttavia, la sua vittoria viene rivendicata dal centrodestra e letta come parte del perimetro della coalizione di governo. È proprio qui che emerge uno degli aspetti più significativi delle amministrative italiane: la crescente difficoltà nel distinguere nettamente tra civismo e appartenenza politica.

Nel complesso, le comunali del 2026 confermano una tendenza ormai consolidata. Le elezioni amministrative seguono logiche diverse rispetto alle politiche e a contare sono i profili dei candidati, il giudizio sugli amministratori uscenti, la forza delle reti territoriali e la credibilità dei progetti locali. Per questo motivo, il risultato non può essere automaticamente traslato sul piano nazionale. Il centrosinistra esce probabilmente vincitore «ai punti», grazie al maggior numero di capoluoghi conquistati e alla capacità di imporsi in diversi contesti urbani. Il centrodestra, però, evita quella sconfitta politica che l’opposizione sperava di trasformare in un segnale di crisi del governo. Nessuna spallata all’esecutivo ma nemmeno un trionfo della maggioranza.

Il vero messaggio che arriva dalle urne è un altro: nelle città italiane continua a contare più la qualità delle candidature e il radicamento territoriale che l’appartenenza ai blocchi politici nazionali. E il ruolo crescente dei civici dimostra che una parte dell’elettorato continua a premiare amministratori e progetti percepiti come vicini ai problemi concreti delle comunità. Non solo: sia centrodestra che centrosinistra stanno guardando al centro, quello spazio che si sta vuotando dal momento che i partiti centristi cercano casa ai lati del transatlantico in vista del 2027. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intanto, ha dichiarato che queste amministrative «confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori».

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Christian Gaole