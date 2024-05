Un diverbio acceso, poi l’aggressione fisica, infine l’accoltellamento. Lo scontro verbale avvenuto questa mattina tra due 15 enni del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria durante le ore di lezioni è terminato nel peggiore dei modi. I due avevano iniziato il battibecco per futili motivi, quando ad un tratto uno ha estratto il coltello e colpito il compagno sul dorso.

La corsa in ospedale e la denuncia

Alcune coltellate all’altezza anche delle spalle e del fianco, seppur superficiali. Il ragazzo ferito è stato subito accompagnato al Grande ospedale metropolitano dove è stato sottoposto ai controlli sanitari e fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Nel frattempo a scuola è arrivato il padre del ragazzo.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente per avviare le indagini, ascoltando studenti e insegnanti per ricostruire l’accaduto: l’aggressore è stato così denunciato alla Procura dei minori per lesioni.

