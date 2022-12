Almeno una persona è morta nel grande incendio che questa mattina è divampato nel centro commerciale MegaKhimki, a Mosca. Impressionanti le immagini che dalla capitale russa stanno facendo il giro del mondo, virali sui social. L’edificio in fiame, una densa e altissima colonna di fumo nero, esplosioni. A comunicare che almeno una persona sia morta nel centro alla periferia nord-occidentale della città il capo del dipartimento del ministero delle Emergenze.

“Purtroppo una persona è rimasta uccisa. Sono in corso i lavori per spegnere l’incendio”, ha detto Sergey Poletykin, come riportato dalla Tass. La vittima sarebbe un addetto alla sicurezza della stratuttura. Il Khimki è un vasto ipermercato specializzato in bricolage. L’incendio è esploso verso le sei del mattino. Le agenzia di stampa riportano i sospetti dei servizi di emergenza russi che ritengono possa trattarsi di un incendio doloso, di un “atto criminale”. Un membro del servizio di emergenza ha detto invece alla Tass che all’origine dell’incendio ci sarebbe un cortocircuito. “L’incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un’esplosione ha causato la propagazione delle fiamme“, ha la fonte.

L’incendio ha interessato una superficie di settemila metri quadrati. La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza nella regione di Mosca ha fatto sapere che “il tetto dell’edificio, una superficie di 250 metri quadrati, è in fiamme”. La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza ha aggiunto che l’evacuazione non è stata effettuata. Sull’incidente sarà aperta un’inchiesta che chiarirà le cause dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti per spegnere l’incendio ben 141 vigili del fuoco e 47 autopompe. I primi pompieri sono arrivari “sul luogo dell’emergenza 4 minuti dopo che è scattato l’allarme antincendio”, e quindi intorno alle 6:00 di questa mattina.

