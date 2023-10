Domenica 24 ottobre 1993

Il ministro dell’Industria Paolo Savona critica le privatizzazioni con il sistema delle “public company”. Il ministro ritiene che con la vendita a migliaia di piccoli azionisti “potrebbe metterci le mani la mafia”, per lui sarebbe meglio una cessione, più o meno in blocco, ad acquirenti ben identificati. È intervenuta la polizia per sgomberare il Duomo di Napoli occupato da un centinaio di disoccupati. Al momento dello sgombero ci sono stati degli scontri che hanno portato a 43 arresti.

Il nuovo Capo di Stato Maggiore Generale Bonifazio Incisa di Camerana, che ha sostituito il Generale Goffredo Canino, ha fatto il suo primo intervento dicendo che le voci sul golpe sono balle e che gli italiani si possono fidare delle forze armate. A Belfast una bomba ha provocato 9 morti e circa 50 feriti, si tratta di uno degli attentati più gravi nella storia dell’Irlanda del Nord. È stato rivendicato dell’Ira, che intende contrastare il confronto in corso da alcuni mesi fra rappresentanti cattolici, governo britannico e governo irlandese su un possibile percorso di pace.

Nella striscia di Gaza il gruppo ‘Ez Aldin AlQassam’ vicino alle posizioni di Hamas ha ucciso due soldati israeliani. Per Hamas si tratta di una vendetta, ma soprattutto è una sfida ai seguaci di Yasser Arafat e a quanti parteggiano per gli accordi di pace con Israele.

Giovedì 24 ottobre 2013

La Nsa ha spiato le conversazioni telefoniche di 35 leader politici e militari mondiali dopo aver ricevuto le utenze da intercettare da parte di responsabili governativi Usa. Lo scrive il Guardian, pubblicando un memo riservato dall’archivio di Edward Snowden. Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha chiesto la sospensione dei negoziati di libero scambio con gli Usa. Angela Merkel “Ho detto chiaramente al presidente degli Stati Uniti che spiare gli amici non è accettabile. Tra alleati deve esserci fiducia. Non è solo un problema che riguarda me, ma tutti i cittadini. Noi abbiamo bisogno di fidarci dei nostri alleati e questa fiducia adesso deve essere riaffermata”.

Sono più di 800 i migranti soccorsi nelle ultime ore nel canale di Sicilia, in 4 distinti interventi della Guardia Costiera. Un aiuto è venuto anche da un mercantile battente bandiera panamense che ha soccorso e preso a bordo 80 migranti in difficoltà. La Rai è la prima tv pubblica a dare attuazione all’indirizzo del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza verso le donne. La policy prevede delle misure concrete, pensate per realizzare un’offerta editoriale che valorizzi il ruolo della donna e perché abbia maggior peso nei processi decisionali.

