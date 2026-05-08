Se c’è una biografia che può aiutare a mettere a fuoco, comprendere e interpretare le peculiarità di Milano è quella di Gianni Cervetti che ci ha lasciato in queste ore. La Milano che produce pensiero e comportamenti riformatori, una volta avremmo detto socialisti per vergogna di definirli con l’appellativo corretto, socialdemocratici. Da sinistra con ambizioni maggioritarie, di governo e fortemente europeista. Il contributo maggiore che ha dato Cervetti alla storia politica di Milano è certamente legato alla azione del Comitato unitario antifascista per l’ordine repubblicano e che esiste ancora oggi.

Ma è importante evidenziare il valore essenziale che in quella stagione oltre che al rapporto con il movimento sindacale veniva dato ovviamente a quello con PSI e PSDI, ma anche con PRI e PLI e con la DC.

È bene ricordare che allora la DC milanese era divisa tra chi partecipava alle iniziative unitarie come il 25 aprile (aggredita da estremisti ma difesa dagli organizzatori) e chi come De Carolis organizzava la Maggioranza silenziosa. Ed è bene ricordare anche che non tutti i Comitati Antifascisti in Italia attribuivano la stessa essenzialità al coinvolgimento della DC. Il ruolo di Cervetti fu determinante. La contrapposizione decisa alla violenza del Movimento Studentesco (per non parlare di BR e terrorismo) e l’impegno a non isolare quella che allora si chiamava “la classe operaia” dai moderati. Una scelta radicata profondamente nella riflessione sull’ascesa del Fascismo, sull’isolamento della sinistra, sull’incapacità di fare blocco con i cosiddetti moderati. Sul grande travaglio che portò finalmente, con il VII Congresso dell’Internazionale, alla definizione che permise il superamento della scellerata teoria del socialfascismo. Quelle convinzioni furono confermate dalle vicende del Cile. Prima degli articoli di Berlinguer su Rinascita. Questo è un punto essenziale dalla congiunzione di Gianni Cervetti con il genius loci di Milano.

Mario Rodriguez

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