Si torna a sparare a Napoli. I carabinieri del Nucleo operativo Stella e della stazione Borgo Loreto sono intervenuti questa sera in via Saverio Mattei, tra il Vasto e il Centro Storico del capoluogo, dopo la segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto hanno trovato sanguinante un 44enne di origini dominicane. L’uomo, incensurato, è stato trasportato in ambulanza presso il Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Il 44enne non è stato giudicato in pericolo di vita dai medici.

Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica, ancora ignota. La vittima sarà ascoltata nelle prossime ore per avere una sua versione di quanto accaduto.

(seguono aggiornamenti)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni