Alfred Ekhator era andato al falò di confronto con la sua fidanzata Anna facendosi il segno della croce. Era pronto a tutto dopo aver ceduto alla passione e baciato la single Sofia dopo un’esterna romantica: “Non ce la facevo più, l’ho fatto”, aveva confessato subito dopo il bacio. Il 24enne era riuscito a sedurre la tentatrice tre anni più grande studentessa di medicina veterinaria, già corteggiatrice a “Uomini e Donne” e paparazzata in passato con il calciatore Nicolò Zaniolo. Già dalla prima puntata, tra i due, si era creato un rapporto molto intimo e dopo averla baciata, Alfred ha subito confessato tutto ai suoi amici: “Sono venuto per capire, e ho capito”, ha detto.

Chi è Alfred Ekhator, il fidanzato di Anna a Temptation Island: le origini, i video ironici su TikTok e il tradimento

Alfred e Anna un mese dopo Temptation Island: il perdono

Un bacio che ha inevitabilmente segnato la rottura della sua relazione con Anna, ma su cui Anna avrebbe scelto di passare sopra, dopo un’intera stagione del programma passata ad ascoltare il ragazzo esprimere le sue perplessità sul continuo della relazione e infine cedere alle lusinghe di Sofia. Il tutto verrà confermato nello spazio dedicato alle coppie “un mese dopo” Temptation Island ma negli ultimi giorni, sul web sono emerse varie indiscrezioni e segnalazioni riguardo a ciò che sarebbe accaduto tra alcune coppie dopo il loro ritorno dall’isola.

Chi sono Alfred e Anna di Temptation Island: la coppia tra il controllo del “cellulare di nascosto”, le chat con gli amici e il tradimento

Ad esempio, Deianira Marzano ha recentemente confermato ai suoi follower che Anna e Alfred potrebbero essersi riavvicinati dopo il falò di confronto, dove si erano lasciati in modo turbolento. Secondo l’esperta di gossip, la ragazza avrebbe deciso di concedere un’altra chance al fidanzato, che nel frattempo avrebbe interrotto la conoscenza con la single Sofia.

Alfred va al falò con Anna dopo averla tradita e si fa il segno della croce: l’ultimo momento a Temptation Island

Anna non si era mai fidata di Alfred: il primo tradimento

Anna non si era mai fidata di Alfred, aveva scoperto chat con i suoi amici in cui organizzava serate e si vantava di aver conquistato altre ragazze, scoprendo addirittura un recente tradimento, confermato da lui. “Sono innamorata – raccontava Anna prima di prendere parte al programma – e nonostante tutto non riesco a lasciarlo”.

Luca Frasacco