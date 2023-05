Due guardie di frontiera iraniane e un combattente talebano sono stati uccisi dopo che sono scoppiati colpi di arma da fuoco vicino a un posto di frontiera tra Iran e Afghanistan, così come riporta l’Associated Press, ripresa, fra l’altro, da Al Jazeera. Sale, dunque, la tensione, fra i due Paesi, anche a causa di una disputa generata dai diritti su corso d’acqua che scorre al confine fra le due nazioni, ovvero il fiume Helmand, a sud di Kabul.

Al centro della contesa, la gestione condivisa del bacino del fiume Helmand, regolata da un trattato firmato dai due Paesi nel 1972. L’accordo prevede che Kabul ceda a Teheran 820 milioni di metri cubi d’acqua del fiume ogni anno, ma la Repubblica islamica afferma di averne ricevuti solo 2 milioni. L’Iran, dunque, accusa l’Afghanistan di rifiutare di cedere la parte concordata, a seguito della costruzione delle dighe di Khajiki e di Kamal Khan, che hanno deviato il corso del fiume. Il governo dei talebani, tuttavia, ha rifiutato di rispondere alle richieste dell’Iran, con il pretesto della carenza di acqua nel letto del fiume. Di contro, Teheran sostiene che le fotografie aeree del fiume dimostrano il contrario. Il presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi, ha recentemente ammonito le autorita’ afgane, esortandole a riconoscere il diritto di accesso alle risorse idriche alla popolazione della provincia iraniana del Sistan e Balochistan, che ne soffre una grave carenza, ma Kabul non ha dato segni di disponibilità al dialogo.

L’agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha riportato le parole del vice capo della polizia del paese, il generale Qassem Rezaei, riportando le accuse verso i talebani, rei di aver aperto il fuoco sabato mattina al confine tra la provincia iraniana di Sistan e Baluchestan e la provincia afghana di Nimroz. Secondo l’IRNA l’Iran ha inflitto “pesanti perdite e gravi danni” all’Afghanistan,

Dal punto di vista dei talebani, il portavoce del ministero dell’Interno afghano Abdul Nafi Takor ha lanciato accuse nei confronti dell’Iran, colpevole di aver sparato per primo. Takor ha anche affermato che durante lo scontro a fuoco due persone, una per ogni paese, sarebbero state uccise, mentre altre sarebbero state ferite. Takor ha descritto la situazione come sotto controllo.

IRNA, citando la polizia iraniana, ha detto che le vittime sarebbero due guardie di frontiera e che il numero potrebbe salire.

Il quotidiano semiufficiale in lingua inglese Tehran Times ha affermato che i combattimenti hanno ucciso tre guardie di frontiera iraniane.

IRNA riporta, inoltre, che il valico di confine di Milak con l’Afghanistan, una delle principali rotte commerciali, è stato chiuso fino a nuovo avviso a causa dello scontro a fuoco. dichiarazione.

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, i talebani starebbero spostando artiglieria e veicoli corazzati vicino al confine con l’Iran in seguito alla sparatoria. È quanto sarebbe emerso in alcuni video diffusi online.

