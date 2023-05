Stanno facendo scalpore le parole di Arisa rilasciate durante un’intervista. Il tema è quello dei diritti LGBTQ+ un argomento che è sempre stato molto a cuore alla cantante. “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma – ha detto la cantante – sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta da mamma severa e spaventata. Ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo”. Parole che hanno scatenato dure reazioni tanto più che Arisa è stata madrina del Pride 2022.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, Arisa ha tentato di correggere il tiro smorzando l’elogio fatto alla presidente del Consiglio Meloni dichiarando consapevolmente. “Queste affermazioni andranno contro di me”. Ma del resto non è la prima volta che Arisa si lascia andare esprimendo simpatia e stima per Giorgia Meloni. “Una volta ho fatto un discorso sulla Meloni che i miei amici mi avevano sconsigliato di fare perché sarei stata additata come fascista”.

E proprio l’anno scorso Arisa era stata incoronata madrina del Pride 2022. Quest’anno però il clima sembra essere diverso. Le prime reazioni sul web alla sua uscita non sono state certo tenere, ma Arisa tira dritta per la sua strada. “Vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQ+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima – ha affermato -. Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente wow. La gente che fa un certo percorso e che sceglie liberamente e fa una scelta così difficile, sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono per la comunità”- ha concluso la cantante.

