Era ricoverato da quasi tre settimane in condizioni critiche, dopo essere stato colpito dai bombardamenti russi, e purtroppo non ce l’ha fatta. Artem Datsishin, primo ballerino dell’Opera Nazionale dell’Ucraina, è morto ieri 17 marzo a Kiev. “È stato ucciso il nostro collega, grande artista, solista di lunga data e uomo meraviglioso”, ha annunciato su Facebook il direttore dell’Opera Nazionale ucraina, Anatoly Solovyanenko.

Chi era Artem Datsishin

Come racconta su Facebook la sua amica e collega Tatyana Borovik, Artem Datsishin, 43 anni, era stato ferito gravemente il 26 febbraio, due giorni dopo l’invasione russa del Paese: si è spento in ospedale. “Addio amico mio, non riesco a esprimere il dolore che sento”, ha scritto nel post in cui ha anche comunicato l’ora del funerale, che si è svolto nella capitale ucraina oggi 18 marzo.

Artista di fama mondiale, Artem Datsishin era conosciuto per il suo stile romantico e per la profondità interpretativa della sua danza. Ha interpretato i ruoli principali in opere come Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle, Romeo e Giulietta.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti– come il premio Serge Lifar nel 1996 e il Rudolf Nureyev nel 1998- e fatto varie tournée in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone.

La sua morte sta suscitando grande commozione sui social, dove in molti hanno rivolto un pensiero all’artista. “Sono furioso, è un dolore insopportabile”, ha commentato il coreografo russo Alexei Ratmansky, già direttore della compagnia di ballo del teatro Bolshoi e ora all’American Ballet Theatre di New York.

La morte di Oksana Shvets

La triste notizia del decesso dell’étoile Artem Datsishin arriva dopo quella della morte di Oksana Shvets, attrice 67 enne uccisa da un attacco missilistico russo.

“Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa”, si legge in una dichiarazione dello Young Theatre pubblicata su Facebook. “Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!” prosegue il comunicato del teatro. Volto per decenni del teatro e del cinema del suo Paese, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti in campo artistico per il suo costante impegno a teatro.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti