Gli appassionati di calcio hanno ancora negli occhi lo spettacolo dell’andata. Il folle 5-4, in favore del PSG, al Parco dei Principi che ha tenuto incollati i telespettatori dal primo all’ultimo minuto, con una successione continua di emozioni e gol. Oggi Bayern Monaco e Psg sono pronti a dare nuovamente spettacolo per conquistare un posto in finale di Champions League, che l’Arsenal è già certa di giocare.

Bayern Monaco-PSG si parte dal folle 5-4 dell’andata

La gara d’andata era iniziata col vantaggio di Kane al 17’, poi il capovolgimento del PSG grazie a Kvaratskhelia e Neves in soli dieci minuti, il pari di Olise al 41’, e il 3-2 Dembelé in pieno recupero di prima frazione. Nel secondo tempo era stati ancora Kvara e Dembelé ad aumentare il vantaggio, portando il parziale sul 5-2, con Upamecano e Diaz lesti a rimettere la qualificazione in bilico segnando al 65’ e al 68’. E stasera sale l’attesa per una nuova pioggia di gol.

Bayern Monaco-PSG oggi in tv: dove vedere la partita

La semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG inizierà questa sera, mercoledì 6 maggio, alle ore 21:00, nel suggestivo palcoscenico dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In Italia la partita sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, il servizio di streaming video incluso con Amazon Prime.

Bayern Monaco-PSG: le formazioni

A poche ore dal match, queste le probabili formazioni: Luis Enrique farà a meno di Hakimi con l’adattamento di Zaire-Emery a terzino, mentre Kompany rinuncia a Gnabry e Guerreiro.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco