Questa sera, Belve Crime accenderà i riflettori su Rai 2. Ad aprire ogni storia dello spin-off di Belve di Francesca Fagnani, è il contributo di Elisa True Crime, star di YouTube e scrittrice, che introduce i casi delineandone i contorni essenziali prima dell’ingresso in studio degli ospiti. Il passaggio, permette allo spettatore di orientarsi tra vicende complesse, riportando l’attenzione anche sulle vittime e sul contesto in cui si sono svolti i fatti. Chi saranno gli intervistati di stasera?

Katharina Miroslawa

Ad aprire la serata sarà Katharina Miroslawa, figura centrale del cosiddetto giallo di Parma, uno dei casi più discussi della cronaca italiana. La vicenda, riguarda l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza, avvenuto tra l’8 e il 9 febbraio 1986. Il delitto, ha intrecciato elementi di denaro, relazioni personali e sospetti, alimentando per anni un acceso dibattito mediatico e giudiziario. durante il confronto, sono emersi toni accesi e una forte volontà da parte dell’ospite di cambiare la verità delle narrazioni che l’hanno accompagnata nel tempo: “Ero la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono no?”

Poi, il dialogo si fa teso quando vengono messi elementi sul tavolo che, secondo la sua versione, sarebbero stati trascurati nel corso delle indagini: “Quel costume poteva essere anche una prova che io volevo davvero andare. Perché se lei legge bene le sentenze, io esisto da qualche parte perché sono beneficiaria dell’assicurazione. Questa è la verità, è quel costume da bagno“. La conduttrice, non ci sta, e risponde a tono: “No, lei esiste perché si chiama movente“.

Roberto Savi

L’arrivo di Roberto Savi cambierà totalmente l’atmosfera. Il suo nome, è legato ad una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, quella della banda della Uno Bianca. Ex poliziotto e figura chiave dell’organizzazione criminale, Salvi ripercorrerà tutte quella rapine, violenze e omicidi che hanno lasciato un segno profondo nel Paese. Il confronto sarà particolarmente complesso, poiché toccherà il tema del paradosso di chi, da rappresentante delle istituzioni, si trasforma in protagonista del crimine.

Rina Bussone

A chiudere la puntata, sarà Rina Bussone, collaboratrice di giustizia legata al caso dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Questa testimonianza, arriverebbe dall’interno, da chi ha vissuto da vicino dinamiche criminali e ha poi scelto di collaborare con gli inquirenti. Lei offrirà una prospettiva diversa, meno legata alla difesa personale e più orientata alla ricostruzione dei fatti, anche alla luce della condanna all’ergastolo inflitta a Raul Esteban Calderon.

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Riccardo Tombolini