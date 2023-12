Era ricercato da un anno e mezzo e considerato tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia. Gaetano Angrisano, 31enne elemento apicale della Vanella Grassi, il clan dei girati (protagonisti delle faide) di Scampia, periferia nord di Napoli, è stato bloccato dopo un blitz di oltre 200 carabinieri mentre era in corso una festa di compleanno nel suo Lotto G, il complesso di edilizia popolare di via Antonio Labriola considerato dagli investigatori la roccaforte dell’organizzazione camorristica.

È lì, come spesso accade per i latitanti, che l’hanno scovato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. Era nel suo fortino, nella sua roccaforte dove poteva contare su una vasta rete di fiancheggiatori che per un anno e mezzo ha consentito ad Angrisano di evitare la cattura e sfuggire alla condanna a 10 anni di reclusione pendente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

I militari hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali. Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal suo quartiere. E la scorsa notte, circa 250 carabinieri hanno letteralmente cinturato il lotto G. Impossibile entrare o uscire. Hanno perquisito tutte le abitazioni a “blocchi di edifici” e lo hanno stanato. Invitato ad una festa, Angrisano ha dovuto lasciare amici e parenti subito dopo la torta. Il 31enne, ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimo latitante catturato quest’anno dai Carabinieri.

Angrisano nel settembre 2021 venne arrestato in Spagna. Dopo pochi mesi aveva lasciato il carcere con l’avvocato Leopoldo Perone che era riuscito ad ottenere la revoca della misura cautelare, con immediata liberazione. Poi il nuovo provvedimento di carcerazione per cumulo di pene e la latitanza durata fino alla festa di compleanno delle scorse ore.

