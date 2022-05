Stava lavorando sul tetto della piscina comunale di corso Secondigliano quando è precipitato sulla strada. Subito è stato portato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli e le sue condizioni sono gravi. È l’ennesimo incidente sul lavoro, un dramma nazionale senza fine.

L’incidente è avvenuto questa mattina a Secondigliano, periferia nord di Napoli, intorno alle 9,30, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso la piscina comunale di corso Secondigliano 292. L’operaio è precipitato da un’altezza di circa 10, 12 metri. L’uomo, un 48enne napoletano, si trovava sul tetto in legno lamellare della piscina per un sopralluogo. Dopo la caduta è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi del caso e personale dell’Asl per le verifiche di competenza. L’area è stata sequestrata.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

