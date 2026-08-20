Il Napoli è ancora attivo sul mercato, e in questi giorni è alla ricerca di un attaccante. Dall’Inghilterra arriva la notizia che Gabriel Jesus non rientra più nei piani dell’Arsenal che lo avrebbe messo alla porta. Gli azzurri stanno quindi monitorando la situazione e si sono prefissati proprio il brasiliano come obiettivo principale.

Ma prima devono fare spazio in rosa. L’accordo con i Gunners si può trovare anche a 20 milioni di euro, semmai il nodo riguarda l’ingaggio del giocatore, che a Londra percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. Gabriel Jesus è solo il primo obiettivo dei partenopei, che vogliono sfruttare i buoni rapporti di Manna in Premier e dunque tentano anche la pista Nicolas Jackson dal Chelsea. Il senegalese non è stato riscattato dal Bayern Monaco per il costo proibitivo del cartellino (65 milioni) e allora è tornato a Londra. Il Napoli pensa anche a lui, anche se la prima scelta rimane Gabriel Jesus.

Lang e Lucca alla porta

Il Napoli ha bisogno di far spazio lì davanti prima di pensare ad un colpo in entrata. E a farne le spese potrebbe essere uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca. L’olandese è la seconda scelta del Galatasaray dopo Rafael Leao, che però preferirebbe una big europea (possibilmente in Premier). Dunque se non dovesse decollare la trattativa con il portoghese i turchi ripiegherebbero sull’attaccante del Napoli. Lucca sta invece cercando di capire quale futuro gli spetti, dato che a Napoli parte come vice Hojlund e difficilmente avrà lo spazio che vorrebbe. Gli azzurri studiano la situazione.

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Riccardo Tombolini