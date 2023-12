La navigazione nella parte orientale del Canale di Suez è stata sospesa. Nell’ultimo incidente l’Egitto aveva richiesto 1 miliardo di dollari di danni. Questa volta a causa l’incidente è stata la collisione di una nave portacontainer contro un ponte. L’ennesimo incidente che avrà conseguenze economiche come è stato in passato

L’intervento per ripristinare la navigazione sul Canale di Suez

Secondo quanto ha riferito la televisione di stato egiziana Al Qahera News, l’Autorità del Canale di Suez, che gestisce la tratta marittima, è intervenuta con rimorchiatori per ripristinare al più presto la navigazione subito dopo che la nave si era scontrata con il ponte Mansi, nel nuovo tratto del canale.

L’ultimo incidente a fine agosto

La collisione tra due petroliere portò alla sospensione della navigazione per alcune ore. Il Canale di Suez, un’importante fonte di entrate in valuta estera per l’Egitto, è stato teatro di almeno otto incidenti quest’anno, sebbene non tutti abbiano interrotto il traffico. L’evento più grave è avvenuto nel marzo 2021 quando la nave portacontainer “Ever Given” blocco’ il passaggio marittimo con i suoi 400 metri di lunghezza e 18.000 container a bordo, provocando un enorme ingorgo.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo