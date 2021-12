Un agente in servizio nel carcere minorile di Airola è, in ordine di tempo, l’ultimo caso Covid registrato nel mondo penitenziario della Campania. Per precauzione 24 giovani reclusi dell’istituto minorile sono stati messi in isolamento. La pandemia torna a condizionare la vita all’interno delle strutture penitenziarie in Campania come nel resto d’Italia. A livello nazionale, su una popolazione detenuta di 53.954 persone, si contano 162 positivi, 13 dei quali fra le persone appena arrestate ed entrare in cella. Su un totale di 36.939 agenti della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri italiane si contano 171 contagiati, mentre sono 18 i positivi fra i 4.021 dipendenti e dirigenti del comparto amministrativo.

In Campania si registrano 13 contagiati tra i detenuti e 23 tra gli agenti di polizia penitenziaria (tutti asintomatici). «Il Governo – commenta il garante Samuele Ciambriello – deve pensare a forme di ristoro per detenuti e agenti e tutte le persone che operano in carcere. Nel caso dei detenuti immaginare opportunità che diano più garanzie per la salute, ad esempio misure compatibili con l’esecuzione della pena, come la detenzione domiciliare o provvedimenti svuota carceri. Sembra un atto di civiltà e concreto rispetto al dramma della pandemia. Siamo convinti che tra Governo, Parlamento e Amministrazione penitenziaria ci siano ancora persone che vanno oltre il loro cortile e credono nell’utilità di un rafforzamento di personale, sia di agenti della penitenziaria sia di educatori, assistenti sociali, psichiatri, mediatori culturali, nella convinzione che si debba intervenire e subito con un provvedimento eccezionale. Se non ora, quando?!».

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

