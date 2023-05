Il Consiglio dei ministri, delegato ad adottare entro il 31 agosto 2024 decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ha approvato oggi misure in materia di turismo, disabilità, farmaceutica e sanitaria, prevenzione incendio, dispositivi di sicurezza antincendio.

L’obiettivo del provvedimento – in linea con la mission del Pnrr – è la riduzione degli oneri amministrativi di cittadini e imprese, la semplificazione normativa, con riduzione delle autorizzazioni e degli adempimenti, e la digitalizzazione quale strumento per velocizzare e rendere maggiormente accessibili dati e servizi.

Turismo – Il provvedimento punta a semplificare le autorizzazioni per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre a quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi.

Prevista inoltre un’unica comunicazione informatica dei dati, fatto salve quelle di pubblica sicurezza. Il rinnovo delle attività termali diventa autocertificato, fatti salvi i poteri di controllo.

Disabilità – La legge delega interviene semplificando autorizzazioni, concessioni, contributi e agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità. In parallelo viene facilitato l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali di istruzione e i percorsi formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitaria e riabilitativa.

È previsto, ad esempio, l’esonero dalla presentazione di documenti già presenti nel fascicolo sanitario, con particolare riguardo ai cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti. Eliminata la ripetizione degli accertamenti sanitari per patologie e disabilità permanenti. Misure anche a sostegno dei caregiver familiari e per l’implementazione dei servizi digitali e interoperabilità dei dati.

Farmaceutico – Le prescrizioni in formato elettronico entrano a regime, senza necessità di ulteriori proroghe il medico prescrive con modalità dematerializzata anche le prestazioni non a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Importanti novità anche per i pazienti con patologie croniche che non dovranno più rinnovare le prescrizioni relative al proprio piano terapeutico, ma riceveranno un’unica ricetta della validità di 12 mesi.

Digitalizzazione dei servizi al cittadino – Importante è la semplificazione su certificati di stato civile online, liste di leva, notifiche e identità digitale. “Con questo provvedimento diamo ulteriore impulso al processo di modernizzazione e di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, rendendo sempre più accessibili, trasparenti e efficienti i suoi servizi – ha dichiarato il Ministro Zangrillo – Facciamo accadere le cose, trasformiamo le idee in progetti concreti a favore della collettività”.

C’e’ l’intesa nel governo anche sulla nomina di Andrea De Gennaro al comando della Guardia di Finanza. L’accordo, secondo quanto si apprende, e’ stato comunicato nel corso della seduta del Cdm. La nomina sarà però ufficializzata alla prossima riunione vista l’assenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al G7 in Giappone.

Vittorio Pisani invece assume il delicato incarico di capo della Polizia e di direttore generale della Pubblica Sicurezza. Mentre Lamberto Giannini riconfermato alla guida della Prefettura di Roma, con la responsabilità di proiettare la Capitale verso il Giubileo ed altre importanti scadenze.

Sarà invece Roberto Sergio il nuovo consigliere di amministrazione della Rai. Sergio dovrebbe poi essere nominato amministratore delegato.

Giulio Pinco Caracciolo

