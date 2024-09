Passati i suoi famosi ‘giorni del Condor’, gli ultimi di calciomercato in cui Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha cercato di risollevare le sorti della sua squadra del cuore, è arrivato quello dello Nozze. Dopo 13 anni di fidanzamento dirà sì nel tardo pomeriggio di oggi alla sua compagna Helga Costa. Una relazione vissuta lontana dai riflettori, con poche dichiarazioni pubbliche ma di grande riconoscenza: «È stata incredibile, perché nella mia vita ho avuto qualche complicazione, famiglie allargate, e lei mi è stata accanto con una dedizione straordinaria», ha dichiarato qualche tempo fa Galliani che celebrerà il matrimonio con rito civile nella Sala Giunta del Comune di Monza, città natale dell’ex amministratore delegato del Milan, in un’atmosfera raccolta.

Il matrimonio tra Galliani e Helga Costa, gli invitati: da Ancelotti a Dell’Utri

A testimoniare l’unione, tra gli altri, Gigi Marzullo e Cristina Rossello, avvocato della famiglia Berlusconi e deputata di Forza Italia. Tra gli invitati anche figure di spicco come Fedele Confalonieri, Flavio Briatore, Marcello Dell’Utri, Paolo Berlusconi, Elisabetta Gregoraci, Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini. Non sono mancati i protagonisti del mondo sportivo che hanno segnato la carriera di Galliani: Carlo Ancelotti, Max Allegri, Alessandro Nesta, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Riccardo Montolivo, insieme all’ex calciatore e dirigente Leonardo, accompagnato dalla moglie Anna Billò.

Chi è Helga Costa, sposa di Adriano Galliani. Le origini brasiliane e i 24 anni di differenza

Helga Costa è di origini brasiliane e spagnole, ha conosciuto Galliani nel 2011, e da quel momento i due non si sono più separati. 57 anni, Helga è una persona estremamente riservata, senza alcuna presenza sui social, rendendo difficile trovare informazioni su di lei. Tuttavia, è noto il forte legame che ha costruito con i figli di Galliani, in particolare con Micol, la sua unica figlia femmina. La differenza d’età, 24 anni, non ha mai rappresentato un ostacolo, anzi, “ha arricchito la loro storia”. Helga ha sempre scelto di vivere la sua relazione con il dirigente del Monza lontano dai riflettori.

Galliani, le relazioni e il terzo matrimonio

Per Galliani, questo è il terzo matrimonio. Il primo con Daniela Rosati, dal 1989 al 1999, da cui sono nati Micol, Gianluca e Fabrizio. Successivamente, ha sposato la modella marocchina Malika El Hazzazi, con cui ha divorziato nel 2008. Alla fine degli anni ’90, ha avuto una relazione con la giornalista Manuela Moreno. E oggi, l’inizio di una nuova fase della sua vita, con il matrimonio a Monza con Helga Costa.

