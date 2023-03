Nel giro di poco è diventato il grande amore dei napoletani. E non solo. Ma anche Khvicha Kvaratskhelia, 22 anni, esterno offensivo del Napoli, ha un grande amore: si chiama Nitsa, ha 21 anni, ed è una studentessa di medicina all’Università di Tblisi, capitale della Georgia. Anche lei è georgiana ma per ora ha deciso di non seguire a Napoli il fidanzato, probabilmente per finire prima gli studi.

Ma per i due non mancano occasioni per incontrarsi: diverse volte è stata avvistata allo Stadio Maradona per sostenere il fidanzato. In particolare, era presente il giorno di Napoli-Monza, debutto di Kvara davanti ai suoi nuovi tifosi. I sue hanno sempre tenuto la loro storia lontano dai riflettori e soprattutto dai social. Il profilo di Nitsa è privato e comunque non ha post. Ogni tanto pubblica qualche stories tra cui una che la ritraeva in giro per Napoli. In un’altra occasione i due sono stati avvistati mentre assistevano all’incontro di pallacanestro tra Italia e Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia, poco incline ai riflettori, non ha mai parlato di lei apertamente. Ma in più occasioni, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i goal più belli, ha mimato con le mani una lettera: era l’iniziale del nome dell’amata fidanzata. E Nitsa, che vive lontano, cerca di non perdere le partite più importanti dell’amato. Non si è persa le partite del Napoli in Champions League ed era anche allo stadio il giorno di Napoli-Ajax. Prima di partire per unirsi alla sua Nazionale, la Georgia, Kvaratskhelia si è goduto qualche giorno di quiete con la fidanzata a Milano. In alcuni scatti sui social, il campione azzurro si è visto in un ristorante del centro, con terrazza che affaccia sul Duomo.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

