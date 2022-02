Per settimane si è chiacchierato sulle cronache rosa di una loro possibile unione e alla fine era tutto vero. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono fidanzati. I due attori lo hanno dichiarato apertamente in una lunga intervista a D di Repubblica in cui hanno posato per le foto insieme per al prima volta. “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”, ha detto Scamarcio che ha sempre preferito mantenere il riserbo sulle sue storie d’amore.

I due attori si sono conosciuti nel 2020, sul set delle riprese di “La scuola cattolica” dove nel cast c’era anche Valeria Golino, l’ex di Riccardo. In realtà da quello che raccontano le cronache la relazione sarebbe cominciata sul set di “L’ombra del giorno”, il film in uscita nelle sale il 24 febbraio. Nel film i due sono innamorati, proprio come nella vita reale.

Per vivere la loro storia d’amore i due hanno dovuto lasciare i rispettivi partner. Scamarcio si è separato da Angharad Wood dalla quale è nata Emily, mentre Benedetta ha dovuto dire addio al regista Michele Alhaiquee. Scamarcio inverte la rotta: dopo le relazioni con due donne più grandi di lui, ora sceglie Benedetta di 18 anni più giovane. E anche per Porcaroli è stato lo stesso: era notoriamente fidanzata con Michele Alhaique, attore romano 18 anni in più di lei, esattamente come Scamarcio.

Scamarcio ha messo fine al matrimonio con Angharad Wood, manager e avvocatessa di origini londinesi, è nata nel 1974 e ha 6 anni in più di Scamarcio. Da lei ha avuto la sua prima figlia, Emily, durante l’estate 2020.

L’attore si è lasciato alle spalle la relazione con Valeria Golino durata 12 anni. Scamarcio e Golino non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi della loro storia ma dalle successive interviste è trapelata una certa amarezza. “Una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”, aveva detto l’attrice in un’intervista a F.

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

