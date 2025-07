C’è anche la 22 enne Rebecca tra le tentatrici di Temptation Island 2025. La ragazza, proveniente da Torino, si è raccontata alle telecamere del programma, raccontando del suo lavoro come hostess di volo. “Viaggia tanto – ammetta – ma non scende mai dall’aereo”. Le piace cucinare, e stare con i suoi cagnolini. La sua famiglia ha infatti un piccolo allevamento. Caratterialmente determinata, ama pensarsi come una donna realizzata, sempre piena di obiettivi.

