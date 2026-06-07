Per il secondo anno consecutivo un italiano è in finale al Roland Garros. È arrivato il giorno più importante della carriera per Flavio Cobolli. L’azzurro proverà a coronare un torneo straordinario affrontando Alexander Zverev, che alla sua quarta finale Slam non vuole farsi sfuggire l’occasione di raggiungere un traguardo che visto sempre sfumare alla fine. Il tedesco, attualmente numero 3 del ranking ATP si troverà di fronte un avversario con una classifica inferiore alla sua e i precedenti gli sorridono: conduce il bilancio degli scontri diretti per tre vittorie a una.

Cobolli, la prima finale e l’ingresso sicuro in top-10

Per il tennista romano si tratta della prima finale Slam della carriera, un traguardo che gli permette di entrare in una ristretta élite del tennis italiano. Prima di lui, infatti, soltanto Giorgio de Stefani, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner erano riusciti a raggiungere l’atto conclusivo di uno Slam. La finale avrà un peso enorme anche sulla classifica mondiale. A prescindere dal risultato, Cobolli entrerà per la prima volta tra i primi dieci giocatori del ranking ATP. In caso di sconfitta salirebbe al numero 10 del mondo con 3.540 punti, guadagnando quattro posizioni. Un eventuale successo, invece, lo proietterebbe addirittura al quinto posto con 4.240 punti, firmando un’impresa rara nel tennis moderno: dal 2000 in avanti, soltanto otto giocatori fuori dalla top 10 sono riusciti a conquistare un torneo del Grande Slam nel circuito maschile.

Cobolli contro Zverev, chi ha giocato di più in questo Roland Garros

Nel suo percorso fino alla finale, Cobolli ha trascorso in campo complessivamente 13 ore e 21 minuti distribuite in cinque incontri, con una media di circa 2 ore e 36 minuti a partita. Un cammino intenso ma che gli ha consentito di arrivare all’ultimo atto con un match in meno rispetto al suo avversario, grazie al ritiro di Matteo Arnaldi che gli ha spalancato le porte della finale senza dover scendere in campo. Zverev, invece, ha dovuto affrontare sei incontri e ha accumulato 14 ore e 43 minuti di gioco, con una media di circa 2 ore e 27 minuti per match.

Il montepremi del Roland Garros, quanto può guadagnare Cobolli

Non c’è solo la gloria sportiva in palio, ma anche il gran montepremi del Roland Garros, che offrirà al vincitore della finale un guadagno totale di € 2.800.000 nelle due settimane parigine. L’altro finalista si fermerà invece alla metà, € 1.400.000. Cifra di tutto rispetto per Flavio Cobolli, che prima di questo Slam soltanto dalle competizioni ha guadagnato 1.52 milioni di dollari in stagione e 6,76 milioni di dollari in carriera.

Dove vedere la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev

La finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev prenderà il via oggi alle ore 15:00. Sarà possibili seguire l’incontro in chiaro nella diretta tv su Nove e in streaming sul sito nove.tv. Match visibile anche con un abbonamento, sui Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco