Prenotazione bloccata: e non si capisce il motivo. Un errore nella prenotazione? La procedura sbagliata? O non è ancora arrivato il proprio turno per la terza dose? Al momento di prenotare il booster del vaccino anti-covid molte persone hanno visto comparire un messaggio di errore sullo schermo. Per via del numero della tessera sanitaria associato al Codice Fiscale. Una questione di forma: niente di irreparabile, la prenotazione della dose di richiamo non è compromessa.

Ma qual è il problema? Molti utenti hanno visto comparire sul proprio schermo, sulla piattaforma delle Poste Italiane che diverse Regioni utilizzano per la prenotazione, il messaggio di errore: “Il Codice Fiscale indicato risulta essere già associato ad una richiesta di adesione. Le invieremo una comunicazione non appena la prenotazione sarà disponibile per il codice fiscale da lei indicato”. Tutto bloccato, prenotazione bloccata.

Èd è proprio nel Codice il punto: la prima pagina del form richiede il Codice Fiscale e il numero della tessera sanitaria associata. La prenotazione va fatta con il numero associato alle prenotazioni di prima e seconda dose. Dunque chi ha intanto ricevuto una nuova tessera sanitaria, e associato quel numero nel form, vedrà comparire il messaggio di errore e la prenotazione bloccata. La prenotazione non è compromessa e nessuno ha prenotato in vece di.

Per procedere va quindi recuperata la vecchia tessera, o una sua foto, e insomma il numero associato alle prime prenotazioni.

E se la tessera, e il numero associato, sono ormai irreperibili? Contattare l’Asl o Asp di ricevimento ed esporre il problema che in tanti stanno riscontrando. Potrebbe essere necessario anche recarsi presso la sede dell’Azienda Sanitaria. Il Codice dovrebbe essere associato alla nuova tessera.

